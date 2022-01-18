Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise Kastamonu’da yarın yani 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kastamonu Valiliği açıklama yaptı mı?

Kastamonu okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba! Kastamonu Valiliği açıklama okullar tatil mi?

Kastamonu'da il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.