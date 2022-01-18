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Eğitim Kastamonu okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba! Kastamonu Valiliği açıklama okullar tatil mi?
Eğitim

Kastamonu okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba! Kastamonu Valiliği açıklama okullar tatil mi?

Kastamonu okullar yarın tatil mi? Kar yağışının etkili olduğu illerde okullar tek tek tatil ediliyor. Peki, Kastamonu’da okullar tatil mi? 19 Ocak okullar tatil olacak mı? Kastamonu Valiliği Twitter açıklama

Yeniakit Publisher
2022-01-18 21:32:00 -
Kastamonu okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba! Kastamonu Valiliği açıklama okullar tatil mi?

Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise Kastamonu’da yarın yani 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kastamonu Valiliği açıklama yaptı mı?

Kastamonu okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba! Kastamonu Valiliği açıklama okullar tatil mi?

Kastamonu'da il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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