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Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu! 7 gözaltı

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:50
Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu! 7 gözaltı

Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul'daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 gramskunk, 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemlerin ardından Azdavay Adliyesine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:50
  1. Bartın
  2. İstanbul
  3. Kastamonu
  4. kenevir tohumu
  5. uyuşturucu imalatı
  6. kubar esrar
  7. skunk
  8. Azdavay Adliyesi
  9. ruhsatsız av tüfeği
  10. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri

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