Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu! 7 gözaltı Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul'daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 gramskunk, 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından Azdavay Adliyesine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.