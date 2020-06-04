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Aktüel

Kastamonu Kadın Konukevine başvurular kabul edilmeye başlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:17:35 -
Kastamonu Kadın Konukevine başvurular kabul edilmeye başlandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen kadın konukevine başvurular, yeniden alınmaya başlandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca 4 Nisan'da kadın konukevine başvurular durdurulmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın konukevine başvuru olması durumunda varsa çocukları ile Kovid-19 salgınına yönelik PCR testi yaptırılması, test sonucunun negatif olması durumunda 14 gün başka bir yerde izole olarak kaldıktan sonra tekrar PCR testi yaptırılarak sonucunun yine negatif olması durumunda diğer konukların kaldığı bölüme alınmalarına karar verilmiştir. Gerek ilk başvuru gerekse sonraki aşamalarda PCR test sonucunun pozitif olması ya da Kovid-19 belirtileri göstermeleri durumunda sağlık teşkilatına yönlendirileceklerdir."

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