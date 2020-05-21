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Kastamonu Kadın Konukevine 8 Haziran'a kadar başvuru kabul edilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:42:35 -
Kastamonu Kadın Konukevine 8 Haziran'a kadar başvuru kabul edilmeyecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kadın konukevine başvuruların 15 gün daha ötelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında, kadın konukevine başvuruların daha önce 24 Mayıs'a kadar kabul edilmemesine karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca kadın konukevine başvuruların, önceki kararın bitiş tarihinden itibaren 15 gün daha uzatılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.


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