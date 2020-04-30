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Aktüel

Kastamonu Kadın Konukevine 24 Mayıs'a kadar başvuru kabul edilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:38:14 -
Kastamonu Kadın Konukevine 24 Mayıs'a kadar başvuru kabul edilmeyecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kadın konukevine başvuruların 20 gün daha ötelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Nisan'da, kadın konukevine başvuruların 30 gün süreyle kabul edilmemesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca kadın konukevine başvuruların, önceki kararın bitiş tarihi olan 4 Mayıs'tan itibaren 20 gün daha uzatılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

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