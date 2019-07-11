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Kastamonu Belediyespor'da transfer çalışmaları

- Kastamonu ekibi, iç transferde 8 oyuncuyla yeniden sözleşme imzaladı

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
Kastamonu Belediyespor'da transfer çalışmaları


KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, iç transferde 8 oyuncuyla sözleşme yeniledi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, takımdaki tüm yerli oyuncularla tekrar anlaşırken, yabancı hentbolculardan da kaleci Anca Rombescu ile yeniden el sıkıştı.

Geçen sezon Kastamonu Belediyespor'da forma giyen kaptan Serpil İskenderoğlu, Elif Sıla Aydın, Fatmagül Sakızcan, Yasemin Güler, Aslı İskit, Ceren Coşkun, Betül Yılmaz ve kaleci Anca Rombescu, yeni sezonda da Kastamonu ekibi için ter dökmeye devam edecek.

Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 3 ayrı kulvarda mücadele edecek Kastamonu Belediyespor'un hedefinin geniş bir kadro kurmak olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
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