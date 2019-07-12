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Kastamonu Belediyespor'da transfer

- Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekibi, 2017-2018 sezonunda da kadrosunda yer alan Yana Uskova, Andrea Seric ve Zana Maric ile tekrar anlaşmaya vardı

12 Temmuz 2019 Cuma 16:08
Kastamonu Belediyespor'da transfer


KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, dış transferde 3 yabancı oyuncu ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası'nda yarı final oynadığı 2017-2018 sezonunda kadrosunda yer alan Yana Uskova, Andrea Seric ve Zana Maric ile yeniden anlaşmaya vardı.

Sağ kanatta oynayan 34 yaşındaki Yana Uskova, Kastamonu Belediyespor'un EHF'de yarı final oynadığı sezon Avrupa maçlarında 46 kez fileleri havalandırarak başarıda pay sahibi olmuştu.

Andrea Seric ve Zana Maric ise güçlü fiziği ve başarılı performansıyla taraftarın beğenisini toplamıştı.

Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere üç kulvarda mücadele edecek Kastamonu Belediyespor'un önümüzdeki günlerde kadrosuna yeni sporcular katacağı belirtildi.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:08
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