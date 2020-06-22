  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kastamonu Belediyespor, Rus hentbolcu Khavronina'yı kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:20:52 -
Kastamonu Belediyespor, Rus hentbolcu Khavronina'yı kadrosuna kattı

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncu Yulia Khavronina'yı renklerine bağladı.

Kastamonu Belediyespor'dan yapılan açıklamada, sağ oyun kurucu olarak oynayan 28 yaşında ve 1,86 metre boyundaki Khavronina'nın son olarak Romanya temsilcisi SCM Craiova'da forma giydiği belirtildi.

Khavronina'nın Rusya dışında Macaristan, Fransa ve Romanya takımlarında görev aldığının kaydedildiği açıklamada, gelecek sezon güçlü bir kadro için transferlerin süreceği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı