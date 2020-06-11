Kastamonu Belediyespor kaptan Serpil İskenderoğlu ile nikah tazeledi

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ile sözleşme yeniledi.

Takımda orta oyun kurucu olarak görev alan İskenderoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014-2015 sezonundan bu tarafa Kastamonu Belediyespor forması giydiğini belirtti.

Kastamonu Belediyespor ile birçok başarı elde ettiğini söyleyen İskenderoğlu, "İnşallah hedeflediğimiz yeni zaferler, yeni kupalar kazanacağız. Kastamonu Belediyespor'da bu ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Takım olarak hep birlikte Avrupa'da hak ettiğimiz yerde olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.