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Spor

Kastamonu Belediyespor, Ceren Coşkun'un sözleşmesini uzattı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:13:00 -
Kastamonu Belediyespor, Ceren Coşkun'un sözleşmesini uzattı

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da Ceren Coşkun'un sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Ceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burası artık benim evim. 37 numarayı giymekten ve bu şanlı taraftarın karşısında oynamaktan gurur duyuyorum. Avrupa'da önemli hedeflerimiz var. İnşallah bu sezon hedeflerimize ulaşırız." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'da 7 sezondur forma giyen Ceren Coşkun, pivot pozisyonunda oynuyor.



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