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Spor

Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:42:45 -
Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlu'nun sözleşmesini uzattı

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Kastamonu Belediyespor'da geçen sezon transfer edilen 23 yaşındaki Beyza İrem, sağ kanatta görev yapıyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 sezonundan bu tarafa takımımızın formasını terleten Beyza İrem Türkoğlu, gelecek sezon da başarımız için mücadele edecek. Beyza İrem Türkoğlu, seninle daha güçlüyüz." ifadesine yer verildi.

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