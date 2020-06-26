Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlu'nun sözleşmesini uzattı
KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.
Kastamonu Belediyespor'da geçen sezon transfer edilen 23 yaşındaki Beyza İrem, sağ kanatta görev yapıyor.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 sezonundan bu tarafa takımımızın formasını terleten Beyza İrem Türkoğlu, gelecek sezon da başarımız için mücadele edecek. Beyza İrem Türkoğlu, seninle daha güçlüyüz." ifadesine yer verildi.