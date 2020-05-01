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Aktüel

Kastamonu Belediyesinden 11 bin aileye gıda kolisi yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:11:25 -
Kastamonu Belediyesinden 11 bin aileye gıda kolisi yardımı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık 11 bin aileye gıda kolisi yardımında bulunduklarını bildirdi.

Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Vatandaşların belediyenin 153 Hilal Masa ve sosyal medya hesapları üzerinden yardım talebinde bulunduklarını aktaran Vidinlioğlu, "Kovid-19 salgınıyla mücadele başladığından bugüne kadar 5 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşmışız. Sadece ramazan ayı başladığından bu tarafa yine 5 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ramazan kolisi ulaştırdık. Yine evlerine gidemeyen 500 öğrencimize de gerekli gıda desteğini sağladık. Yaklaşık 11 bin ailemize gıda kolisi ulaştırmış olduk." dedi.

Yardımların süreceğini ifade eden Vidinlioğlu, "Hayırseverlerimizin ciddi bir desteği oldu. Yine ciddi bir dayanışma oldu. Yerel marketlerimiz sürecin başından bu tarafa yanımızdaydı.Ulusal marketler de bize bu süreçte destek verdi ve vermeye devam edeceklerini ilettiler. Biz de bu destekleri hızla yardıma muhtaç ailelerimize ulaştırmayı sürdüreceğiz. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.


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