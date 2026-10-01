Kastamonu Araç'ta yanan ormanın bu yıl temizlenip dikime hazırlanması hedefleniyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 bin 736 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından yaklaşık bir yıldır süren temizlik çalışmalarının bu yıl içinde bitirilerek sahanın dikime hazırlanması hedefleniyor. Yangında zarar gören ağaçlar ve kökleri enerjiye dönüştürülüyor.

Yangın, 31 Ağustos 2025'te Karabük'ün Eflani ilçesi sınırında başladı; 1 Eylül'de Araç'a bağlı Akgeçit köyündeki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerden Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit, Şiringüney, Oycalı ve Karacalar köyleri etkilendi. Yangına 17 helikopter, 1 tanker uçak, 30 arazöz, 21 su tankeri ve 594 personelle müdahale edildi; 5 günlük çalışmanın sonunda alevler söndürüldü.

Kastamonu sınırları içinde 2 bin 78 hektar orman alanı ile 658 hektar ziraat arazisi zarar gördü. Yangında 1 ev, 1 samanlık ve 1 ahır da kullanılamaz hale geldi.

Kesilen ağaçlar istifleniyor, kökler talaş haline getiriliyor

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı temizlik için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen işçiler çadırlarda konaklıyor. Zarar gören ağaçlar kesilip yol kenarında istifleniyor; kökleri ise iş makineleriyle topraktan çıkarılıp talaş haline getiriliyor. Uygun olmayan odun ve ağaç kökleri fabrikalarda enerjiye dönüştürülürken, gerekli kriter ve şartları taşıyanlar talaş yapılarak suntaya dönüştürülüyor.

Sahadan şu ana kadar 45 bin sterlik odun çıkarıldı; 7 bin metreküpün üzerinde ağaç da Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait depolara kaldırıldı.

7 dikiliden 4'ünde çalışmalar tamamlandı

Yanan sahada belirlenen 7 dikiliden 4'ünde çalışmalar bitti, 3 dikili sahada temizlik devam ediyor. Temizliğin ardından zarar gören alanlar uygun ormancılık tekniklerine göre yeniden ağaçlandırılacak; bazı alanlar ise arazi yapısı ve hafif tahribat sebebiyle doğal haline bırakılacak.

"Burada yaptığımız işlem, aslında geri dönüşüm"

Sahada çalışan iş makinesi operatörü Muhammed Ali Sülek, süreci şöyle anlattı: "Burada yaptığımız işlem, aslında geri dönüşüm. Bizler, yanan ormanlık sahasını temizliyoruz. Sahadan daha önce kesilen ağaçların köklerini söküp stok alanına götürüyoruz... Yaptığımız kırımdan ürettiğimiz talaş, buradan Kastamonu'daki fabrikalara gidiyor. Orada da hem üretim malzemesi hem de yakıt olarak kullanılıyor... Üretimlik olan fabrikalarda sunta oluyor. Yakıt olan da biyokütle enerjiye dönüştürülüyor. Fabrikalarda yakılarak elde edilen enerjiden elektrik üretiliyor."

Amaçlarının sahayı temizlemek olduğunu söyleyen Sülek, bu iş için Adana'dan geldiklerini belirtti: "Yaklaşık 2,5-3 aydır buradayız ve bu devam edecek. Daha fazla sürebilir. Bir 4-5 ay kadar daha buradayız."

Kepçe operatörü Mustafa Sülek ise Orman Bölge Müdürlüğü'nün atık ihalesine girdiklerini aktardı. "Ağaç köklerini ve çalıları söküyoruz, temizliyoruz, kırımını yapıyoruz, sonra da fabrikaya gönderiyoruz. Enerji santraline gidiyor. Enerjiye dönüşüyor" diyen Mustafa Sülek, yanan ağaçların daha önceden kesildiğini, söktükleri kök ve çalıların enerji santralinde yakıt olarak kullanıldığını ve elde edilen enerjiden elektrik üretildiğini söyledi.