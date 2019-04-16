Kaş’ta turizm haftası etkinlikleri başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında 43’üncüsü düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerle kutlanıyor.

Kaş’taki etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı. Otogar kavşağından başlayan yürüyüşe Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve turizm sektörünün temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler, turistler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açılış konuşmasında, "Kaş’a birlikte hizmet edeceğiz. Kaş’ımızın ihtiyaçlarını beklentilerini gidermeye çalışacağız. Kaş, Antalya için ülkemiz için dünya için çok özel bir yer. Burası için yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle turizm camiasından fikirler alacağız. Burada dalışçılarımız, otelcilerimiz, butik turizmciliği yapanlar var. Bundan sonra yatırımlar daha da planlı şekilde olacak. İmar çalışmalarını önümüzdeki süreçte hızlandıracağız. Kaş’ımızı planlı büyüteceğiz. Daha yoğun çalışma gerçekleştireceğiz. Kaş’ın tanıtım faaliyetlerini yurt içinde özellikle İstanbul, İzmir, Ankara’da sürdürüyoruz. Yurt dışı tanıtımlarını da önümüzdeki süreçte yoğunlaştıracağız. Çeşitli festivaller, aktiviteler yapacağız. Kaş’ımızı hak ettiği yere taşımaya çalışacağız. Turizm haftasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan, "Dünyanın en güzel ülkesinin en güzel beldesinde turizm sezonu açılmamalı, turizm sezonu kapanmamalı, yılın 12 ayı Kaş turizmle olmalıdır. Turizm haftası sektörün tüm bileşenleriyle el ele yılın 12 ayına yayılacak. Çünkü çok önemli bir potansiyele sahibiz. Fakat bunu harekete geçirecek koordinasyondan, işbirliğinden yeterince istifade edemiyoruz diye düşünüyorum. Turizm haftasıyla beraber inşallah bizler de sektörün temsilcileriyle turizmin çeşitlendirilmesi, yılın 12 ayına yayılan turizmin geliştirilmesi adına neler yapabileceğimiz konusunda toplantılar düzenleyeceğiz. Bu toplantılarda daha iyi bir Kaş’ı nasıl oluşturabiliriz, mevcut tarihi ve doğalgüzelliklerimizi nasıl muhafaza edebiliriz, gelecek nesillere bu güzellikleri nasıl taşıyabiliriz diye ciddi bir gayret ortaya koyacağız. Kaş yaklaşık 5 bin yıllık bir medeniyete sahip geçmişiyle sadece ülkemizin değil, dünyanın da insanlığın da ortak bir hazinesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk İlk-Ortaokulu ekibi, Halk Eğitimi merkezi ekibi, Likyalı Yörükler Patara ekibinin halk oyunları gösterisi sunuldu. Protokol tarafından yöresel el sanatları ve yöresel ürünler stantları gezildi. Kaş Denizciler Derneğince düzenlenen programla denize ilk tekne indirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda yöresel lezzetlerden ’keşkek’ dövülerek, vatandaşlara ve misafirlere ikram edildi. Mahalli sanatçıların müzik dinletisiyle ilk gün etkinlikleri tamamlandı.

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında 16 Nisan Salı antik tiyatroda çevre temizliği yapılacak. ’Kaş Başka’ su altı dia sunumu gerçekleştirilecek.