0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kaş’ta turizm haftası etkinlikleri başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında 43’üncüsü düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerle kutlanıyor.

16 Nisan 2019 Salı 00:03
Kaş’ta turizm haftası etkinlikleri başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında 43’üncüsü düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerle kutlanıyor.



Kaş’taki etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı. Otogar kavşağından başlayan yürüyüşe Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve turizm sektörünün temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler, turistler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açılış konuşmasında, "Kaş’a birlikte hizmet edeceğiz. Kaş’ımızın ihtiyaçlarını beklentilerini gidermeye çalışacağız. Kaş, Antalya için ülkemiz için dünya için çok özel bir yer. Burası için yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle turizm camiasından fikirler alacağız. Burada dalışçılarımız, otelcilerimiz, butik turizmciliği yapanlar var. Bundan sonra yatırımlar daha da planlı şekilde olacak. İmar çalışmalarını önümüzdeki süreçte hızlandıracağız. Kaş’ımızı planlı büyüteceğiz. Daha yoğun çalışma gerçekleştireceğiz. Kaş’ın tanıtım faaliyetlerini yurt içinde özellikle İstanbul, İzmir, Ankara’da sürdürüyoruz. Yurt dışı tanıtımlarını da önümüzdeki süreçte yoğunlaştıracağız. Çeşitli festivaller, aktiviteler yapacağız. Kaş’ımızı hak ettiği yere taşımaya çalışacağız. Turizm haftasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.



Kaymakam Ulaş Akhan, "Dünyanın en güzel ülkesinin en güzel beldesinde turizm sezonu açılmamalı, turizm sezonu kapanmamalı, yılın 12 ayı Kaş turizmle olmalıdır. Turizm haftası sektörün tüm bileşenleriyle el ele yılın 12 ayına yayılacak. Çünkü çok önemli bir potansiyele sahibiz. Fakat bunu harekete geçirecek koordinasyondan, işbirliğinden yeterince istifade edemiyoruz diye düşünüyorum. Turizm haftasıyla beraber inşallah bizler de sektörün temsilcileriyle turizmin çeşitlendirilmesi, yılın 12 ayına yayılan turizmin geliştirilmesi adına neler yapabileceğimiz konusunda toplantılar düzenleyeceğiz. Bu toplantılarda daha iyi bir Kaş’ı nasıl oluşturabiliriz, mevcut tarihi ve doğalgüzelliklerimizi nasıl muhafaza edebiliriz, gelecek nesillere bu güzellikleri nasıl taşıyabiliriz diye ciddi bir gayret ortaya koyacağız. Kaş yaklaşık 5 bin yıllık bir medeniyete sahip geçmişiyle sadece ülkemizin değil, dünyanın da insanlığın da ortak bir hazinesidir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Atatürk İlk-Ortaokulu ekibi, Halk Eğitimi merkezi ekibi, Likyalı Yörükler Patara ekibinin halk oyunları gösterisi sunuldu. Protokol tarafından yöresel el sanatları ve yöresel ürünler stantları gezildi. Kaş Denizciler Derneğince düzenlenen programla denize ilk tekne indirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda yöresel lezzetlerden ’keşkek’ dövülerek, vatandaşlara ve misafirlere ikram edildi. Mahalli sanatçıların müzik dinletisiyle ilk gün etkinlikleri tamamlandı.



Turizm haftası etkinlikleri kapsamında 16 Nisan Salı antik tiyatroda çevre temizliği yapılacak. ’Kaş Başka’ su altı dia sunumu gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 00:03
  1. sanat
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    1. Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi..
    2. DEAŞ terör örgütünün sözde kendi adına..
    3. İtalya, 54 Hollandalı taraftarı sınır..
    4. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    5. Mescid-i Aksa'da korkutan yangın!
    6. Çavuşoğlu'ndan 'Notre Damme' açıklaması!
    7. Mescid-i Aksa'da güvenlik kabinindeki..
    8. İtalya ve Katar'dan Libya'da ateşkes..
    9. 17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini..
    10. Fransa’da “Notre Dame” yangını tüm..
    11. Real Madrid, Leganes'de berabere kaldı
    12. Paris'in 850 yıllık tarihi yanıyor
    13. Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren..
    14. Kaş’ta turizm haftası etkinlikleri..
    15. Devrilen tırın sürücüsü hayatını..
    16. Gürcistan'da "İnegöl'den..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2019
    18. Sisi'den Hafter'e destek açıklaması
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan “Notre..
    20. CHP Sözcüsü Öztrak: “İstanbul’un..
    21. Londra’da çevrecilerden iklim..
    22. Özbekistan'da "2019 Kazakistan Yılı"..
    23. Polonya'da öğretmenler greve devam..
    24. Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine..
    25. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    26. Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın
    27. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali
    28. Seyir halindeki otomobilde çıkan..
    29. Mescid-i Aksa’nın güvenlik kabininde..
    30. Kocaeli’de üç araç birbirine girdi: 8..
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Arap dünyası Sudan'daki darbeye arka çıktı!
    Arap dünyası Sudan'daki darbeye arka çıktı!