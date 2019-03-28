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Kaş’ta Bae Johnson’la ‘Sıfır Atık’

Amerikalı Yazar Bea Johnson, “Sıfır Atık (Zero Waste), bireysel etkimizi azaltabilmek için kendi hayatımızda uygulayabileceğimiz değişikliklerin tamamıdır.

28 Mart 2019 Perşembe 09:52
Kaş’ta Bae Johnson’la ‘Sıfır Atık’

Amerikalı Yazar Bea Johnson, “Sıfır Atık (Zero Waste), bireysel etkimizi azaltabilmek için kendi hayatımızda uygulayabileceğimiz değişikliklerin tamamıdır.”


Antalya’nın Kaş ilçesinde Sıfır Atık yaşam öncülerinden Bea Johnson bir konferans verdi.Kaş Belediyesi Kültürevi’nde gerçekleşen Sıfır Atık konulu konferansı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kalkan Kültürevi yöneticisi Fatoş Bakır Yüksel, bölgede yerleşik yaşayan yabancılar ve çok sayıda vatandaş takip etti.


Mizah ve enerjiyle görsel bir sunum yapan Bea Johnson 2008’den beri Sıfır Atık felsefesiyle yaşadığını belirterek, hayatının daha anlamlı, sağlıklı ve mutlu olduğunu söyledi.


Sıfır Atık’ın iyi ve daha sağlıklı olabileceğine, zaman ve para tasarrufu sağlayabileceğine dikkati çeken Johnson, “Sıfır Atık elde etmek için 5 kural uyguluyoruz. Reddet, azalt, yeniden kullan, dönüştür ve gübrele. Kullanmadığını reddet, kullandığını azalt, tükettiğini yeniden kullan, geri dönüştür ve çürüt. Kararı verdikten sonra gereksiz atıkları ortadan kaldırmak için geri dönüşüm yapmak, yeniden kullanılır ürünler tercih etmek ve gereksiz tüketimi mümkün olduğunca azaltmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.


Bir buçuk saat süren konferans sonunda Johnson, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.


Sahibi olduğu Zero Waste Home internet sitesinden öneriler paylaşan Johnson, üniversitelerde konferanslara da katılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:52
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