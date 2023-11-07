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Dünya Kassam'dan esir açıklaması!
Dünya

Kassam'dan esir açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 17:31:00 -
Kassam'dan esir açıklaması!

Kassam Tugayları, "Birkaç gün önce Gazze'de yabancı uyruklu 12 esiri serbest bırakmak üzereydik ancak işgal buna engel oldu." açıklamasını yaptı.

Kassam Tugayları, "Birkaç gün önce Gazze'de yabancı uyruklu 12 esiri serbest bırakmak üzereydik ancak işgal buna engel oldu." açıklamasını yaptı.

Kassam Tugayları, Aksa Tufanı kapsamında yakaladıkları esirlerin durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birkaç gün önce Gazze'de yabancı uyruklu 12 esiri serbest bırakmak üzereydik ancak işgal buna engel oldu.

Biz hâlâ onları serbest bırakmaya hazır olduğumuzu belirtiyor ancak sahadaki durum ve hayatlarını tehdit eden siyonist saldırganlık bu işin tamamlanmasına engel oluyor."

İşgal bombardımanında 60 düşman esiri öldü

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, işgal bombardımanının şu ana kadar ellerindeki 60 düşman esirinin ölümüne neden olduğunu bildirmişti.
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Ebu Ubeyde, "Yapılan aramalar sonucunda şu ana kadar halen 23 cesedin enkaz altında olduğu görüldü. Ancak işgalin Gazze'ye yönelik devam eden vahşi saldırganlığı nedeniyle bu noktalara hiçbir zaman ulaşamayacağız gibi görünüyor." ifadelerine dikkat çekmişti.

Ebu Ubeyde, direnişin elindeki çok sayıda işgal esirinin, "hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bedeli olduğunu" vurgulamış ve şunu eklemişti: "Düşman esirler dosyasını bir an önce bitirmek istiyorsa biz hazırız ve eğer o, dosyayı bölmek için bir yol istiyorsa biz buna da hazırız."

Ebu Ubeyde, direniş tarafından tutulan siyonist esir sayısının 250'ye yakın olduğunu kaydetmişti.

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