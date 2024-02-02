Kassam Vurdu! Spike ganimetinden Elmas 1 çıktı, görüntünün perde arkası aralandı

Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah'la İsrail ordusu arasındaki sınır çatışmaları dördüncü ayını doldurmak üzere. 8 Ekimde başlayan savaş çoğunlukla sınır hattının dışına taşmadı, Hizbullah'ın roket yağmuruna İsrail ordusu hava saldırılarıyla yanıt verdi.

SAVAŞ GANİMETİNDEN ELMAS 1'E

Lübnan tarafında aralarında saha komutanlarının da bulunduğu 150'den fazla Hizbullah üyesi öldü. İsrail bombardımanında gazetecilerin de yer aldığı çok sayıda sivil de can verdi.

İsrail tarafında aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu onlarca asker ölürken, sınır hattındaki çok sayıda yerleşim de tahliye edildi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Meron Dağı'ndaki hava kontrol üssünü ve İsrail ordusunun kuzey komutanlığı karargahını hedef alarak en etkili saldırılarını gerçekleştiren Hizbullah'ın geçen hafta yayınladığı bir videoda, gözden kaçmayacak bir detay var.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akdeniz kıyısındaki Ras Nakura'da yer alan İsrail deniz üssünün füzeyle vurulduğu görüntüyü analiz eden Haaretz gazetesi, şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Ras Nakura'daki istihbarat karargahlarını havaya uçuran güdümlü füze'nin adı, Elmas 1.Elmas 1'den anlık alınan görüntülerde füzenin tepeleri aşarak İsrail üssüne ulaştığı görüldü. Haaretz'e göre, füzeyi fırlatanların vurulmak istenen hedefi görmesine gerek kalmadan fırlatılan Elmas 1'in ateşlendiği ilk kez belgelendi.

Dahası, yeni füze 2006'da Hizbullah tarafından ele geçirilen İsrail füzesi Spike'tan geliştirildi. Lübnanlı grubun savaş ganimeti Spike füzelerini kopyaladığını kaydeden Haaretz, 'ateşle ve unut' olarak bilinen güdümlü silahın seyir halindeyken hedef seçme gibi özelliklerine vurgu yaptı. Habere göre, tersine mühendislikle üretilen Hizbullah'ın Elmas 1 füzesinin menzili 8 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Haaretz ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Hula ovasında konuşlu bir Demir Kubbe bataryasının Hizbullah'a ait bir insansız hava aracı tarafından görüntülendiğini ve İsrail ordusunun söz konusu drone'u fark etmediğini yazdı.