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Gündem Kassam Tugayları'ndan siyoniste darbe üstüne darbe!
Gündem

Kassam Tugayları'ndan siyoniste darbe üstüne darbe!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 23:21:00 - 2023-11-09 00:12:13

Kassam Tugayları, İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği operasyonlara ait görüntüleri paylaştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde kara harekatı devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ümmetin izzetini korumayı sürdürüyor.

Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait görüntüleri yayınladı.

Kassam Tugayları, düzenlenen operasyonlarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı.

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