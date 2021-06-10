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Dünya Kassam Tugaylarından Mescid-i Aksa uyarısı
Dünya

Kassam Tugaylarından Mescid-i Aksa uyarısı

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya vereceği bir zararın karşılık göreceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:31:00 -
Kassam Tugaylarından Mescid-i Aksa uyarısı

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Ubeyde açıklamada, "El-Kassam Tugayları ve direniş, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananları, gaspçılar ve liderleri tarafından yapılan kışkırtıcı ve saldırgan eylemleri yakından takip etmekte olup, Aksa'ya zarar verilmesinin sonuçları konusunda uyarmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail Milletvekili Itamar Ben-Gvir, Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istemiş, İsrail polisinin izin vermemesi üzerine Gvir, açıklamasını Şam Kapısı yakınında yapmıştı.

Bölgedekileri kışkırtmak amacıyla İsrail bayrağı açan vekilin açıklama yapmasını engellemek isteyen çok sayıda Filistinli de çıkan olaylarda gözaltına alınmıştı.

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