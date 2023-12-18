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Gündem Kassam Tugayları 3 esirin videosunu yayınladı! 'Neden terk edildiğimizi bilmiyoruz'
Gündem

Kassam Tugayları 3 esirin videosunu yayınladı! 'Neden terk edildiğimizi bilmiyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-12-18 23:18:00 - 2023-12-19 00:07:59

Mücahid Kassam Tugayları ellerinde bulunan 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı.

Videoda yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haiem Bery, "İsrail ordusunun hava saldırılarında ölmek istemiyoruz" dedi.

Bery, "Bizler İsrail'in kuruluşunun temelinde yer alan kuşağız. IDF’yi kuranlar bizleriz. Burada neden terk edildiğimizi hiç bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bery adlı İsrailli esir Netenyahu'ya, "Burada yaşlanmamıza izin vermeyin" diye seslendi.

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