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Dünya KASSAK faaliyetleri ABD raporunda
Dünya

KASSAK faaliyetleri ABD raporunda

Dünya genelinde 40 ülkede yayınlanan ABD raporunun 36. sayfası tamamen Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Salih Kurt'a ve KASSAK'ın faaliyetlerine ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 11:43:00 - 2021-10-27 11:43:48
KASSAK faaliyetleri ABD raporunda

Amerika Birleşik Devletleri kısa süre önce 40 ülkede kabul edilen 64 sayfalık bir uluslararası rapor yayınladı. Raporun 36. sayfasının tamamen Karabağ Savaş Suçları Komisyonu (KASSAK) ve başkanı Salih Kurt'a ayrılmış olması dikkat çekti.

Bu arada, Alman Polis Şefi Thomas Pantelic ve ABD Sözcüsü Heather Nauert, KASSAK Başkanı Salih Kurt ile görüşmek istediklerini bildirdiler. Ancak bu görüşme KASSAK Başkanı Salih Kurt’un sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan KASSAK Başkanı Salih Kurt, komisyonlarının söz konusu raporda yer almasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, “Demek ki doğru bir girişimde bulunmuş ve doğru çalışmalar yapmışız. Sağlık sorunlarım olmasaydı Alman Polis Şefi Thomas Pantelic ve ABD Sözcüsü Heather Nauert ile yapacağımız toplantıda KASSAK’la ilgili çok detaylı bilgileri dile getirecektim. Ve Azerbaycan Devleti’nin Karabağ konusunda haklılığını, Azerbaycan halkının yıllarca ne kadar mağdur olduğunu ve ne kadar acılar çektiğini anlatacaktım. İlk fırsatta Alman Polis Şefi Sayın Thomas Pantelic ve ABD Sözcüsü Sayın Heather Nauert görüşmeye çalışacağım.” dedi. 

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