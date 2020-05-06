Kaspersky'nin yeni tehdit istihbaratı hizmeti tehditler için uyarı veriyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin yeni Dijital İz İstihbaratı hizmeti, müşterilere kurumlarındaki zayıf noktalar hakkında anlık bilgiler sunuyor.

Kaspersky açıklamasına göre, kısıtlı erişime sahip sayısız açık kaynağın yanı sıra Kaspersky tehdit araştırmalarından elde edilen sonuçlarla müşterilere sunuluyor.

Bu sayede güvenlik operasyonları merkezleri ve siber acil müdahale ekiplerindeki güvenlik analistleri siber suçluların kurumlar hakkında neler bulabileceğini ve hangi saldırı vektörlerini kullanabileceğini anlayıp güvenlik stratejilerini ona göre hazırlayabiliyor.

Güvenlik analistlerine, kötü niyetli kişilerin hangi şirket kaynaklarından yararlanabileceklerini anlama konusunda yardımcı olmak isteyen Kaspersky, Dijital İz İstihbaratı adlı hizmetini duyurdu.



Kaspersky Dijital İz İstihbaratı hizmeti şirketlere; siber suçluların hangi yollarla başarılı saldırılar düzenleyebileceğini, saldırganların hangi bilgilere erişebileceğini ve altyapıya daha önceden sızılıp sızılmadığını gösteren tehdit analizleri sunuyor.



Hizmet, müşterilerin mevcut saldırı durumu üzerine kapsamlı bir analiz yapan ve ağdaki zayıf noktaları, siber suçlulardan gelen tehditleri, zararlı faaliyetleri ve veri sızıntılarını tespit eden Kaspersky uzmanlarının çalışmalarını temel alıyor.



Operasyonların durmasına neden olmadan çalışan yöntemlere sahip ağ envanteri, müşterinin ağ ortamındaki kritik bileşenleri belirliyor.

Bunlar arasında uzaktan yönetim hizmetleri, istemeden açığa çıkan ve yanlış yapılandırılan hizmetler ile ağ cihazları yer alıyor.

Mevcut sistemler üzerinde yapılan özel analizlerle açık durumu belirleniyor ve CVSS taban puanı, kullanılabilen açıklar, şirketin sızma testi deneyimi ve diğer özellikleri dikkate alarak kapsamlı risk değerlendirmesi yapılıyor.



Ayrıca, çevrim içi hosting hizmetlerinden, açık forumlardan, sosyal ağlardan, anında mesajlaşma kanallarından ve gruplarından, herkesin erişemediği çevrim içi forumlardan ve topluluklardan otomatik toplanan verilerle müşteriye, çalışanların ele geçirilen hesapları, veri sızıntıları veya planlanan ya da düşünülen saldırılar hakkında bilgi sunuluyor.







- "Müşterilerimiz siber tehditler hakkında en güncel bilgileri alabilecek"





Kaspersky'nin 20 yıldan uzun süredir topladığı siber saldırı verilerine tek bir noktadan erişim sunan Kaspersky Tehdit İstihbaratı Portalı üzerinden erişilebilen bu hizmet özel bir rapor güncellendiğinde gerçek zamanlı uyarı veriyor.

Kaspersky Dijital İz İstihbaratı, özel API sayesinde üçüncü taraf görev yönetim sistemlerine entegre olabiliyor.

Böylece iş akışı yönetimi için gereken süre önemli ölçüde azalabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, verinin iş dünyasının can damarı durumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmak, müşterilerin beklentilerini karşılayan ve rakipleri geride bırakan ürünler geliştirmek ve hassas bilgileri etkileyebilecek vakaları önlemek için verilerden yararlanmak mümkün.

Hedefli bir saldırı sonucunda müşteri veri tabanı çalınır veya ticari sırlar açığa çıkarsa bu durum şirketin itibar kaybına ve zarara uğramasına neden olabiliyor. Bu nedenle Kaspersky Tehdit İstihbaratı Portalı’na yeni hizmetler ekledik. Böylece müşterilerimiz kendileriyle ilgili siber tehditler hakkında en güncel bilgileri alabilecek."











