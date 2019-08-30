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Kaspersky'den tatilcilere "veri hırsızlığı" uyarısı

Kaspersky:- "Seyahat odaklı kimlik avı saldırıları ve veri hırsızlığı yapan dolandırıcılar, tatilini online planlayanları bekliyor"- "Seyahatteyken, güvenilir olmayan açık Wi-Fi erişim noktalarına bağlanarak çevrim içi alışveriş gibi işlemler yapmaktan kaçının"

30 Ağustos 2019 Cuma 11:40
Kaspersky'den tatilcilere "veri hırsızlığı" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, seyahat odaklı kimlik avı saldırıları ve veri hırsızlığı yapan dolandırıcıların, tatilini online planlayanları beklediği uyarısında bulundu.

Firma açıklamasına göre, seyahat odaklı kimlik avı saldırıları ve veri hırsızlığı yapan dolandırıcılar tatilini online planlayanları bekliyor. İnternet kullanıcıları biletleri satın alıp otel rezervasyonunu yaparken bu saldırılardan kaçınmayı başarsa bile, siber güvenlik riskleri bitmiyor.

Tatil boyunca telefonlarda biriktirilen hatıraların önemini bilen saldırganlar, mobil cihazlardaki bu değerli verileri fidye yazılımı saldırılarıyla hedefleyebiliyor, bu cihazlar tatil sırasında kaybolabiliyor veya çalınabiliyor.

Kaspersky’nin yaptığı tüketici araştırmasına göre, kullanıcıların yaklaşık beşte biri (Yüzde 18) cihazlarındaki en önemli verilerin seyahat fotoğrafları ve videoları olduğunu söylüyor. Bu tür veriler diğerlerini geride bırakıyor. Ancak, katılımcıların yüzde 28’i cihazları kaybolduğunda veya çalındığında değerli tatil fotoğraflarını asla yerine koyamadıklarını belirtiyor.


- "Kampanyanın gerçek olup olmadığını kontrol edin"


Açıklamada verilen bilgilere göre, kullanıcıları bu risklerin farkında olmaları konusunda uyaran Kaspersky araştırmacıları, tatil planlamasından başlayarak tatilin tüm aşamalarında şu önlemlerin alınmasını önerdi:

"Dijital dolandırıcılar benzer URL’ler kullanarak sahte rezervasyon siteleri oluşturabiliyor. Booking.com, Airbnb ve bilet sitelerinin sahteleriyle daha önce karşılaştık. Ankete katılma karşılığında ücretsiz uçak bileti teklifleri de dolandırıcılık teşebbüsü olabiliyor. Bu yüzden URL’deki küçük farklılıklara dikkat edin ve eğer URL’de hata varsa siteye hiçbir bilgi girmeyin. Şüphelendiğinizde URL’nin sol tarafındaki kilit simgesine tıklayarak sitenin sertifikasını kontrol edin.

Otel ve bilet rezervasyonlarınızı yalnızca güvenilir şirketlerin web sitelerinden yapın. Site adreslerini adres çubuğuna kendiniz yazın.

Bir seyahat veya havayolu şirketinin e-posta veya sosyal medya yoluyla hediye verdiğini görürseniz o şirketin resmi web sitesini ziyaret ederek kampanyanın gerçek olup olmadığını kontrol edin. Seyahatteyken, güvenilir olmayan açık Wi-Fi erişim noktalarına bağlanarak çevrim içi alışveriş gibi işlemler yapmaktan kaçının. Açık Wi-Fi ağları siber saldırganların bilgilerinize gizlice göz atabileceği yerlerdir.Sizi spam e-postalardan ve kimlik avı saldırılarından koruyabilecek güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

Kaspersky Internet Security for Android çözümünde bulunan hırsızlık önleme özelliğinin, cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında kullanıcı verilerine erişilmesini engellediğini aktaran uzmanlar, "Bunu, cihaz kaybolduğunda kullanıcının uzaktan kilitlemesini ve yerini tespit etmesini sağlama, sessiz moda alındığında bile alarmı açma gibi birçok önlemle gerçekleştiriyor." bilgilerini verdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:40
  1. Kaspersky
  2. seyahat
  3. tatil
  4. veri hırsızlığı

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