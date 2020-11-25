  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kaspersky ve Digiturk'ten sağlam siber güvenlik eşliğinde kaliteli içerikler
Ekonomi

Kaspersky ve Digiturk'ten sağlam siber güvenlik eşliğinde kaliteli içerikler

Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar: - "Yeni kampanya, müşterilere cihazları için birinci sınıf koruma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onlara önde gelen spor ve eğlence içeriklerini izleme fırsatı verecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:25:05 -
Kaspersky ve Digiturk'ten sağlam siber güvenlik eşliğinde kaliteli içerikler

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Total Security veya diğer herhangi bir Kaspersky tüketici güvenliği çözümünü satın alan veya yenileyen herkes, Digiturk paketleri için yüzde 19'a varan indirim elde edebiliyor.

Kaspersky açıklamasına göre, kullanıcılara sevdikleri içerikleri sunmak ve siber alemde güvende kalmalarına yardımcı olmak için Kaspersky ve Digiturk özel bir teklif sunuyor.

Koronavirüs salgınıyla ilgili mevcut gerçekler göz önüne alındığında insanlar evde daha fazla zaman geçiriyor. Bu dönem; haber, bilgi ve eğlence için insanların televizyon ve dijital cihazlarına yönelerek birden fazla içeriği tüketmelerine, aile ve arkadaşlarıyla uzaktan iletişim halinde olmalarına olanak sağlıyor.

Bu kapsamda, Kaspersky Total Security veya diğer herhangi bir Kaspersky tüketici güvenliği çözümünü satın alan veya yenileyen herkes, Digiturk paketleri için yüzde 19'a varan indirim elde edebiliyor. Ayrıca teklif, bir aylık Sporun Yıldızı ve 3 aylık Filmin Yıldızı ve TV Dizileri paketini ücretsiz olarak kapsıyor ve tüketicilere Süper Lig'den Formula 1'e kadar uluslararası sporları izleme ve Oscar ödüllü filmlerden ödüllü dizilere kadar güncel içeriklere erişim fırsatı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, şunları kaydetti:

"Yeni kampanya müşterilere cihazları için birinci sınıf koruma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onlara önde gelen spor ve eğlence içeriklerini izleme fırsatı verecek. İnsanların bu salgın sırasında artan bir stres yaşayabileceği düşünüldüğünde hangi cihaz kullanılırsa kullanılsın siber tehditlerden korunurken en sevdikleri dizileri veya bir spor karşılaşmasını izleyerek rahatlama şansına sahip olmaları çok önemli. Digiturk ile ortak teklifimizin insanların bu zor zamanlarda rahat ve güvende kalmalarına yardımcı olacağını umuyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan tepki: Sözün bittiği yerdeyiz
Gündem

Savcı Sayan'dan tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, öğretmenlerle ilgili skandal sözler sarf eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. ..
Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...
Dünya

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi. ..
Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı
Siyaset

Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, YİK üyeliğinden istifa kararı alan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşme..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay