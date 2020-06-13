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Aktüel

Kaşla göz arasında 6 bin TL’lik telefonu çaldılar

İzmir’in Urla ilçesinde, bir telefon mağazasına müşteri kılığında giren 2 erkek 1’i kadının 6 bin TL’lik telefonu çalma anı kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:44:48 -
Kaşla göz arasında 6 bin TL’lik telefonu çaldılar

İzmir’in Urla ilçesinde, bir telefon mağazasına müşteri kılığında giren 2 erkek 1’i kadının 6 bin TL’lik telefonu çalma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde mağazaya gelen kadın, kaşla göz arasında telefonu çalıyor.


Edinilen bilgiye göre olay, Urla ilçesinde meydana geldi. 2 erkek 1’i kadın toplamda 3 kişi, müşteri kılığında telefon mağazasına geldi. 3 kişi, mağaza sahibine telefon fiyatlarıyla ilgili çeşitli sorular sordu. Bu sırada iş yeri sahibi başka bir müşteriyle ilgileniyordu. Mağaza sahibine oyalayan kadın, kaşla göz arasında sol eliyle biranda telefonu alarak cebine attı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi mağazadan ayrıldı. İş yeri sahibi ise daha sonra güvenlik kameralarını inceleyince olayı fark etti. Görüntülerde mağazaya giren hırsızlardan kadının sol eliyle telefonu hızlı bir şekilde çalması kameralara yansıyor.


İş yeri sahibi Orçun Kaylak, dükkanını kapatma saatlerinde olayın gerçekleştiğini ifade ederek, "O sırada içeride bir müşteriyle ilgileniyordum. Dükkanımı kapatma saatlerine yakındı. İşlerimin yoğunluğundan tezgahın üstü biraz dağınıktı. Nasıl olduğunu anlayamadım. Müşteriler gittikten sonra tezgahın üstünde olan 6 bin TL değerindeki telefonun olmadığını fark ettim. Tüm aramalarıma rağmen bulamayınca güvenlik kameraları görüntü kayıtlarına baktım. Telefonun çalındığını kamera görüntülerinden anladım. Emniyet güçlerine yapılan hırsızlığı bildirdim. Onlarda gelip bilgi ve kamera görüntülerini aldılar. Benim canım yandı. Başkalarının yanmaması için bu hırsızlık çetesi en kısa sürede inşallah yakalanırlar. Yaptıkları yanlarına kar kalmasın" dedi.

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