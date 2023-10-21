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Sosyal Medya Kasksız kadın polisleri çileden çıkardı
Sosyal Medya

Kasksız kadın polisleri çileden çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 09:00:00 - 2023-10-21 09:01:29

Kuşadası’nda motosiklet sürücülerine yönelik rutin kontrol yapan trafik polisleri, kask takmadığı için durdurulan bir kadın sürücünün davranışları karşısında çileden çıktı

Motosiklet sürücüsü, bölgeye çağrılan kadın polis tarafından gözaltına alındı. Vatandaşların da tepki gösterdiği kadın sürücüye, değişik maddelerden 3 bin 289 TL para cezası kesildi.

 

Günlük rutin kontrollerini yapan trafik polisleri, kask takmadan trafikte motosikleti ile seyreden B.U. isimli kadını durdurdu. Polis memurlarını kendisine kaba davranmakla suçlayan B.U., ‘ben kadınım’ diyerek polislere hakaretler savurmaya başladı. Oldukça gergin görünen kadının sokak ortasında polislere bağırmaya başladı.

Karakola gitmek üzere ekip otosuna binmeye razı olmayan B.U.'ya kadın olduğu için dokunulmadı ve olay yerine kadın polis çağrıldı. B.U., bu defa kendisini gözaltına almak için olay yerine gelen kadın polise de ‘kızım sen manyak mısın’ diye bağırmaya başladı.

Polisler kendilerine hakaret ettiği için kadından, kadın sürücü de kendisine kaba davranıldığı iddiasıyla polislerden şikayetçi oldu.
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Yorumlar

kask cezası

cezası 437 tl takmadıysan yaz gitsinler indirimde var yüzde 25. 15 gün içinde ödersen ne itirazı anlamadım

resat

özgürlüklerin dozunun fazla alınması durumundaki, allerjik vaka ,buna efendilerinin polisinin mesela abd polisinin davranış örnekleri izletilsin ,oy uğruna pompalanan devlete itaatsizliklerin ,meyvası ,,
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