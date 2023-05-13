Kaskoda pek bilinmeyen detay: Ekstra bir bedel ödemeden yaptırabilirsiniz

Posta gazetesi yazarı Bilal Emin Turan, kaskosu olanların az bildiği bir detayı köşesine taşıdı. ‘Mini onarım’ teminatıyla, kaporta ve tampon göçüklerinin, boya çiziklerinin, iç döşeme yırtıklarının ve ön camda oluşan küçük çapta hasarların ekstra bir bedel ödenmeden ve hasarsızlık bozulmadan tamir ettirilebileceğine dikkat çeken Turan, şunları kaydetti:

“Geçen yıl Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazası sayısı 485 bini aştı. Bu kazalardan 288 bini maddi hasarlı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın bu verilerine tarafların kendi aralarında anlaştığı yani kayıtlara geçmeyen kazalar dahil değil. Kazaların bir kısmı araçlarda ağır hasarlara neden oluyor hatta araçlar pert oluyor, yani kullanılamaz hale geliyor. Bazı kazalar ise özellikle trafik yoğun büyük şehirlerde küçük çizik ve göçüklerle atlatılıyor. Bu küçük hasarlar çoğu kez ‘masraf olmasın’ diye tamir ettirilmiyor.

HASARSIZLIK İNDİRİMİNİ ETKİLEMEZ

Araçlarda oluşan küçük hasarları basit tamiratlarla, ekstra para harcamadan ve dosya açtırmadan yaptırmanın bir yolu var. O da ‘mini onarım’. Kasko sigortası olanlar bu teminattan yararlanabiliyor. Çoğu kasko poliçesinde mini onarım hakkı zaten tanımlanıyor ama bu konu çok fazla bilinmiyor ya da ‘araç kazalı görünecek’ endişesi oluşuyor. Bazı sigortacılar, poliçeye eklenen mini onarım teminatı için belli bir tutar talep ederken bazıları da ücretsiz bir şekilde bu hizmeti sunuyor.

HANGİ TAMİRATLARI KAPSIYOR?

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Genel olarak mini onarım kapsamında yer alan hasarlar şöyle:

Boyasız kaporta göçük düzeltme (5 santime kadar). k Boya hasarlı göçük düzeltme (10 santime kadar).

Boya tamiri (20 santim tampon sıyrıkları, 30 santim kaporta çizikleri, anahtar çizikleri, trafikte yada park halinde oluşan çizikler, kapı vurukları).

İç döşeme tamiri (deri, vinil, kumaş, plastik hasarları, yanık, yırtık, çizikler).

Ön cam tamiri (her tipte kırıklar, 10 santime kadar çatlaklar).

Leke çıkarma (kumaş ve halılardaki 5 santime kadar muhtelif lekeler).

Plastik tampon tamiri (teknik olarak yapılabilir göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar).

Kaskonun içeriğine göre teminatlar değişiklik gösterir. Bu tür küçük hasar durumlarında sigorta şirketi ve uzmanı ile görüşerek bilgi almalısınız.

TRAMER’DE GÖRÜNÜR MÜ?

Özellikle büyük şehirlerde yani trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için kurtarıcı niteliği olan mini onarımın belki de çok fazla kullanılmamasının sebeplerinden biri hasarın, TRAMER kaydına (kaza kaydı) girip girmeyeceği endişesidir. Mini onarım hasar kaydına işlenmiyor, bu yönüyle de avantajlı bir teminat seçeneğidir. Ancak işlem yaptırmadan önce her ihtimale karşı bu konuda servisten teyit almakta fayda var.

TEMİNAT SINIRI VAR MI?

Evet. Kasko mini onarım limiti ve ölçüleri var ve her sigorta şirketine göre değişebilir. Onun için kasko yaptırırken bu teminat limitleri aklınızda olsun. Artırma-azaltma seçenekleri varsa risk algınıza göre limitleri değiştirebilirsiniz.

NE KADAR TAMİR HAKKI VAR?

Gereksiz zaman kayıplarını önleyen, çoğu tamiratın 1-2 saatte gerçekleştirildiği mini onarımlar, poliçe süresince geçerli olur. Mini onarımların limiti ve yılda kaç kez olacağı poliçeye bakarak ya da sigorta şirketinin çağrı merkezi aranarak öğrenilebilir. Genelde boya, iç döşeme ve cam tamiri gibi işlemler için yılda 4-8 kez hizmet limiti tanımlanır.

NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

Mini onarım teminatlarından yararlandığınızda aracınızı oluşabilecek daha büyük masraflardan korumuş ve tasarruf sağlamış olursunuz. Ufak hasarları kolayca ortadan kaldıran mini onarım güvenli sürüş için de katkı sunar. Örneğin; camdaki küçük bir çiziğin dikkat dağıtması ilerleyen zamanlarda büyük bir kazaya neden olabilir, mini onarımlar aracın güvenli sürüşü için bazı durumlarda gerekli olur. Mini onarımla zaman kaybı minimuma indiği gibi estetik kaygılar da ortadan kalkar. Tamirat yetkili kişiler tarafından yapıldığından kafanız da rahat olur.

HASARSIZLIK İNDİRİMİNİ ETKİLER Mİ?

Limitler dahilinde yapılan mini onarım nedeniyle hasarsızlık indirimi kaybolmuyor. Bazı sigorta şirketleri ise mini onarım hizmeti için farklı yetkili servis firmalarıyla özel anlaşma yapıyor. Onarım işlemleri bu servislerde yapıldığında hasarsızlık indirimi korunuyor. Tamiratlarda ve teminatlarda bu detaylara dikkat etmenizde fayda var.

POLİÇEDE TEMİNAT YOKSA NE OLUR?

Kasko sigortası yaptırırken mini onarım teminatını poliçe dışında bırakan araç sahipleri, çizik ve sıyrık gibi küçük hasarları kaskodan karşılamak zorunda. Bu durumda ise hasarsızlık indirimine hak kazanılamaz. Sigorta prim ücretinin artmasını istemeyen araç sahiplerinin kasko yaptırırken mini onarımı da poliçe kapsamına almasında fayda var. Ek teminatın poliçede bulunmaması durumunda sigorta şirketi ile görüşülerek teminat poliçeye eklenebilir.

ARAÇ DEĞERİNİ ETKİLER Mİ?

Mini onarım hizmeti kapsamında tampondaki plastik parça onarımı, kapılardaki küçük çiziklerin giderilmesi gibi işlemler aracın değer kaybına neden olmaz. İşlemler lokal olduğundan araç orijinalliği de korunur. Yapılan işlemler de garanti kapsamında olur.

İŞLEMLER HANGİ SERVİSLERDE YAPILIYOR?

Mini onarım işlemleri yetki belgesi olan ve sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu servis noktalarında (Auto King, Homer Auto, RS Servis gibi) yapılıyor. Bu şirketlerin isimleri ve adresleri her sigorta şirketinin internet sitesinde ilan ediliyor.”

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