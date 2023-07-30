“Kaskoda mekanik arıza teminatına ihtiyaç var”

Otomobil sahipleri için yüksek yedek parça maliyetlerinin etkisiyle, olası kazalara karşı kasko poliçesinin büyük önem taşıdığını hatırlatan RS Otomotiv Grubu, araç sahiplerinin arıza teminatına da ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

3 yılın ardından üretici garantisi biten araçların kasko poliçesiyle güvence altına alınabileceğini aktaran RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Garantisi biten 3 yaş üzerindeki araçların kasko marifetiyle mekanik arızalar için sigortalanması, artan yürütme maliyetleri karşısında tüketicilerin talep ettiği önemli hizmetlerden biri. Anlaşmalı ve TS 12047 ile TS 13168 belgeli, garantili özel servisler aracılığıyla örneğin 20 bin TL’lik arızaya kadar otomobiller teminat altına alınabilir ve bu servislerde arızalar onarılırsa hem tüketici rahat nefes alır hem de otomobilin değeri korunmuş olur. Yurtdışında bunun birçok örneği mevcut” dedi.

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