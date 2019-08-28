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KASKİ Genel Müdürü yatırımlar için Başkan Öztürk ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:40
KASKİ Genel Müdürü yatırımlar için Başkan Öztürk ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü ziyaret ederek ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışveirşinde bulundu.


Başkan Esat Öztürk’ün makamında gerçekleşen ziyarette Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Ufuk Sekmen eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk, "KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah muvaffak eylesin. Zaman zaman yurt içinde, zaman zamanda yurt dışında su ile ilgili konferanslara gittiğinizi yakinen biliyorum. İlk olarak İSKİ’de başlayıp, sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da MASKİ Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdür Yardımcılığı, Kahramanmaraş Su İdaresi Genel Müdürlüğü ve en sonunda KASKİ’mize Genel Müdür olarak atanma, bir tecrübenin, bir birikimin neticesidir. Ben başarılı olacağınızdan, sizden Kayseri’nin istifade edeceğinden hiç tereddüdüm yok. Ben şahsınıza ve ekibinize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah çok verimli bir beş yıl geçecek” diye konuştu.


KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir de ziyarette; "KASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilk ziyaretimizi, iade-i ziyaret olarak, Yahyalı İlçemize yaptık. Sağ olsun Esat Başkanım göreve başladığımızda, bizi ziyarete gelen ilk başkanlarımızdan, ağabeylerimizden birisi olmuştu. Biz kendiyle yıllarca beraber çalıştık. Yıllarca beraber hizmet ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de farklı pozisyonlarda Kayseri’mize hizmet edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Memduh Büyükkılıç Başkanımızın önderliğinde, yeni dönemde, geçmiş dönemde yapılan güzel çalışmaların üzerine daha yenilerini koymaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 5 yıllık süreçte yapacağımız çalışmaları planlamak amacıyla tüm ilçelerimizde toplantılar yapacağız. İlkini Esat Başkanımı ziyaretle başladık. Önce buradaki talepleri alacağız. Kendimizi değerlendireceğiz. Daha sonra ilerleyen süreçte tekrar Esat Başkanım ve ekibiyle detaylara bakarak 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında hangi işleri yapacağımızı öncelik planlamasına göre hazırlayarak halkımıza duyuracağız. İnanıyorum ki hep birlikte çok güzel hizmetler yapacağız” ifadelerini kullandı.


Ziyarette Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ilçede yapılacak çalışmaları istişare etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:40
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