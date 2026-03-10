Kasisler hız tutkunlarını frenliyor: Ama bazı araçlar neredeyse etkilenmiyor

Yolların güvenliğini artırmak için 1930’lardaki tuhaf yaya tutucularından günümüzün akıllı acil fren sistemlerine kadar onlarca farklı yöntem denendi. Ancak gelişmiş teknolojilerin yanı sıra, fiziksel yol tasarımları hala en etkili çözümlerden biri olarak kalmaya devam ediyor. Bu çözümlerin başında gelen ve hemen her mahallede karşımıza çıkan hız tümsekleri, yani kasisler, trafiği yavaşlatmak için basit ama etkili bir bariyer görevi görüyor.

ABD Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre tipik bir hız kasisi, yaklaşık 4 metre olan, yol boyunca uzanan kavisli ve yükseltilmiş bir alan olarak tanımlanıyor. Genellikle ambulans gibi geniş araçların üzerinden geçebildiği hız yastıkları veya daha uzun ve düz bir yüzeye sahip olan hız tablaları ile karıştırılsa da, klasik kasislerin asıl amacı sürücüyü doğrudan frene basmaya zorlamak.

Yapılan pek çok araştırma, bu fiziksel engellerin hız tutkunu sürücüleri yavaşlatma konusunda başarılı olduğunu gösteriyor. Bakanlığın işaret ettiği çeşitli çalışmalar, kasislerin yerleştirildiği yollarda en hızlı giden sürücülerin hızlarında belirgin bir düşüş yaşandığını kanıtlıyor. Ancak ilginç bir detay da göze çarpıyor, bazı durumlarda en hızlı sürücüler yavaşlasa bile, yolun genel hız ortalaması çok küçük bir miktar artabiliyor. Bu durum, sürücülerin kasisler arasındaki mesafelerde kaybettikleri zamanı telafi etmek için hızlanma eğilimi göstermesinden kaynaklanıyor.

KASİSLERİN BOYUTU VE KONUMU NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Yeni yayımlanan kapsamlı bir inceleme, Dünya genelindeki 52 farklı çalışmayı analiz ederek hız kesicilerin etkinliğini belirleyen kritik faktörleri ortaya koydu. Buna göre bir hız kesicinin yüksekliği arttıkça sürücüler daha fazla yavaşlıyor. Ancak bu engellerin birbirine çok yakın yerleştirilmesi trafik akışını bozarak sürücülerde huzursuzluk yaratabiliyor.

Rampanın eğimi de sürücü davranışlarını doğrudan etkiliyor; çok dik eğimler, özellikle temkinli sürücülerin öngörülemez hareketler yapmasına ve trafiğin akışının bozulmasına neden oluyor. Bu yüzden pek çok şehir, keskin kasisler yerine daha uzun ve yumuşak geçişli hız tablalarını denemeye başladı.

Kasislerin etkisi araç türüne göre de büyük farklılıklar gösteriyor. Bu güvenlik önlemlerinden en çok etkilenen ve en çok yavaşlayan araçlar otobüsler olurken, motosiklet sürücüleri hızlarını en az değiştiren grup olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu yöntemlerin bazı yan etkileri de yok değil; ağır vasıtaların yoğun olduğu yollarda kasisler yüzünden sürekli yapılan fren ve ani hızlanmalar gürültü kirliliğini artırıyor. En kritik dezavantaj ise acil durum araçlarının müdahale sürelerinde yaşanan küçük gecikmeler.

Her ne kadar mükemmel bir çözüm olmasa da, hız kesiciler özellikle yaya ve bisikletli güvenliği için hala hayati bir öneme sahip. Otomobil üreticilerinin baskısı nedeniyle bazı yaya güvenliği programlarının ertelendiği şu günlerde, sokaklardaki bu fiziksel engeller can kayıplarını önlemede en ön safta yer almaya devam edecek gibi görünüyor.