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Kasırgaya karşı tüm önlemler alındı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Tropical Medicane kasırgasına karşı tüm hazırlıklar devam ediyor. Ayvalık Belediyesi, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

28 Eylül 2018 Cuma 21:31
Kasırgaya karşı tüm önlemler alındı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde pazar günü beklenen Tropical Medicane ya da Kırbaç olarak adlandırılan kasırgaya karşı hazırlıklar devam ediyor.

Akdeniz’de oluşan Tropical Medicane ya da Kırbaç olarak adlandırılan kasırganın İyon Denizi’nden Yunanistan’ın güneyindeki Mora ve Girit Adası üzerinden Türkiye’nin Ege kıyılarını vurması bekleniyor. Meteoroloji’ye göre, cumartesi günü gece saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin edilen kasırganın Muğla, İzmir, Balıkesir’in Ege’ye kıyısı bulunan ilçelerinde etkili olacağı tahmin edilirken bu bölgelerde yetkililer önlemlerini almaya başladı. Bu kapsamda Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ile BASKİ ekipleri de olası su ve sel baskınlarına karşı güvenlik önlemlerini arttırdı.

Çalışmalar arttı

Özellikle 14 kilometrelik kumsalıyla dünyanın ikinci büyük sahiline sahip Sarımsaklı Plajları ile Altınova sahili ilçeye bağlı irili ufaklı 22 adanın Ege’ye bakan kıyılarının yanı sıra ilçe merkezinde etkili olması beklenilen Tropical Medicane Kasırgası’nın en az zararla atlatılabilmesi için Ayvalık Belediyesi ekiplerinin de çalışmalarını arttırdığı gözleniyor.

Aralarında Ayvalık’ın da bulunduğu Türkiye’nin Ege kıyılarında etkili olması beklenilen kasırga ile ilgili Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın öncülüğünde, Balıkesir Valiliği ile koordineli olarak bir kriz masasını oluşturulabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:31
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık
  5. Tropical Medicane kasırgası

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