Kasımpaşa'ya İtalyan kaleci - Lacivert-beyazlılar, Serie A ekibi Udinese'den Scuffet'i sezon sonuna kadar kiraladı



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'den kaleci Simone Scuffet'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İtalyan file bekçisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Scuffet, Serie A'da bu sezon 9 maçta forma giydi. İtalyan kaleci, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Tobias Heintz, Azad Toptik ve Haris Hajradinovic'in ardından kadrosuna kattığı 4. oyuncu oldu.

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