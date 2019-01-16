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Kasımpaşa'ya İtalyan kaleci

- Lacivert-beyazlılar, Serie A ekibi Udinese'den Scuffet'i sezon sonuna kadar kiraladı

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:01
Kasımpaşa'ya İtalyan kaleci


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'den kaleci Simone Scuffet'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İtalyan file bekçisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Scuffet, Serie A'da bu sezon 9 maçta forma giydi. İtalyan kaleci, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Tobias Heintz, Azad Toptik ve Haris Hajradinovic'in ardından kadrosuna kattığı 4. oyuncu oldu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:01
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