Kasımpaşaspor ile Mustafa Denizli anlaştı

2 kez görüşmenin ardından anlaşıldı

Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının ardından Kasımpaşa ile Mustafa Denizli arasında 2 kez görüşme yapıldı. Tüm detayların görüşüldüğü toplantıların ardından sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

AYRILIK BU SABAH AÇIKLANDI

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde sportif direktör Nursal Bilgin'in imzasıyla yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan İstanbul ekibi, çıktığı son 3 maçta ise sahadan puansız ayrılmıştı.



Kemal Özdeş, Eylül 2016'da Rıza Çalımbay'ın yerine lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar

1987-1989: Galatasaray

1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)

1990-1992: Galatasaray

1994-1996: Kocaelispor

1996-2000: Türkiye

2000-2002: Fenerbahçe

2003-2004: Manisaspor

2004-2006: PAS (İran)

2006-2007: Persepolis (İran)

2008-2010: Beşiktaş

2011-2012: Persepolis

2013: Çaykur Rizespor

2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)

2015-2016: Galatasaray

2017: Eskişehirspor

2018: Kasımpaşa