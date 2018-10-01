Kasımpaşaspor ile Mustafa Denizli anlaştı
Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşaspor, Denizli ile her konuda anlaşma sağladı.01 Ekim 2018 Pazartesi 17:11
2 kez görüşmenin ardından anlaşıldı
Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının ardından Kasımpaşa ile Mustafa Denizli arasında 2 kez görüşme yapıldı. Tüm detayların görüşüldüğü toplantıların ardından sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
AYRILIK BU SABAH AÇIKLANDI
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde sportif direktör Nursal Bilgin'in imzasıyla yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verilmişti.
Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan İstanbul ekibi, çıktığı son 3 maçta ise sahadan puansız ayrılmıştı.
Kemal Özdeş, Eylül 2016'da Rıza Çalımbay'ın yerine lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne getirilmişti.
Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar
1987-1989: Galatasaray
1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)
1990-1992: Galatasaray
1994-1996: Kocaelispor
1996-2000: Türkiye
2000-2002: Fenerbahçe
2003-2004: Manisaspor
2004-2006: PAS (İran)
2006-2007: Persepolis (İran)
2008-2010: Beşiktaş
2011-2012: Persepolis
2013: Çaykur Rizespor
2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)
2015-2016: Galatasaray
2017: Eskişehirspor
2018: Kasımpaşa
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