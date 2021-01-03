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Spor Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe
Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2021-01-03 09:29:56 -
Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 26 puan elde etti.


- Dört futbolcunun sakatlığı bulunuyor


Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.


- Aytaç Kara kart cezalısı


Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 27 yaşındaki futbolcu, yarın sahada olamayacak.

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