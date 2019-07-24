Kasımpaşa'nın Avusturya kampı - Lacivert-beyazlılar, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi



İSTANBUL (AA) - Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'da devam eden Kasımpaşa, ikinci etap hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindesalonda gerçekleştirilen idmanda oyuncular, kuvvet çalışması yaptı. Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı kuvvet istasyonlarından oluşan parkurla tamamladı. Kasımpaşa, hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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