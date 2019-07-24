Kasımpaşa'dan Trezeguet'ye teşekkür mesajı



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'a (Trezeguet) katkılarından dolayı teşekkür etti. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz." denildi.

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