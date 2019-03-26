Kasımpaşa'dan "Hello Brother" mesajı Spor Toto Süper Lig ekibi, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı. Kasımpaşa Kulübü sosyal medya hesabı Twitter'dan "Barış ve kardeşlik için, selam kardeşim. Hello Brother (Merhaba kardeşim)" mesajı paylaşılarak, TRT World'ün hazırladığı video yayımlandı.

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