Kasımpaşa'dan flaş Mustafa Denizli açıklaması

Gün içerisinde yaptığı açıklamada bütün kadroyla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandığını açıklayan Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile de sözleşme yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Mustafa Denizli ile sözleşme yenilendi. Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli’nin sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılmıştır.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.