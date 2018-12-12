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Kasımpaşa'dan flaş Mustafa Denizli açıklaması

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa, teknik direktör Mustafa Denizli ile sözleşmesin 2021 yılına kadar uzattı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:54
Kasımpaşa'dan flaş Mustafa Denizli açıklaması

Gün içerisinde yaptığı açıklamada bütün kadroyla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandığını açıklayan Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile de sözleşme yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Mustafa Denizli ile sözleşme yenilendi. Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli’nin sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılmıştır.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:54
  1. SÜPER LİG
  2. Mustafa Denizli
  3. Kasımpaşa

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