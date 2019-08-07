Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:11
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde salonda gerçekleştirilen idman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Antrenman, kuvvet ve çabukluk istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmayla sona erdi.
Lacivert-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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