Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncuların, 8 istasyondan oluşan parkurda, üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarını tamamladığı aktarıldı. Antrenmana izinli Fode Koita ile rehabilitasyon çalışmalarına devam eden Loret Sadiku'nun katılmadığı kaydedildi. Kasımpaşa, bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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