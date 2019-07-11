Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından sona erdi. Ülke milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda görev yapan Trezeguet ve Fode Koita, antrenmana katılmadı. Kasımpaşa, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.



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