Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları11 Temmuz 2019 Perşembe 21:35
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından sona erdi.
Ülke milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda görev yapan Trezeguet ve Fode Koita, antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
YORUM YAZ