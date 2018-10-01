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Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Kasımpaşa, Göztepe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başladı

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:12
Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinde yer alan habere göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idmanı gençlik geliştirme sorumlusu İlyas Öztürk ve 21 yaş altı takımı antrenörü Erkan Çoker yönetti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda bir süre pas çalışan lacivert-beyazlılar, 5'e 2 top kapma sonrasında pozisyon çalışmaları yaptı.

Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştılar.

Kasımpaşa hazırlıklarına yarın 17.30'da yapacağı idmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:12
  1. Kasımpaşa

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