Kasımpaşa yine Özdeş'i getirdi! Bomba teknik direktör hamlesi!
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi.
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'i getirdi.
Kemal Özdeş daha önce İstanbul temsilcisini 2 kez çalıştırmıştı.
52 yaşındaki teknik adam, Eylül 2016-Ekim 2018 ve Haziran 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında da Kasımpaşa'yı çalıştırdı.
Mart 2020'de bu yana takım çalıştırmayan Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev aldı.
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