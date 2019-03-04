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Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar

- Trabzonspor, ligdeki son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı- Bordo-mavililerin kupada Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa önünde ilk 11'de forma şansı buldu

04 Mart 2019 Pazartesi 20:09
Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor, ligdeki son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa önünde Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Zargo Toure'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Bordo-mavili takım maça, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Arda Akbulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Ali Osman Karnapoğlu ve Luis Ibanez yer aldı.


- Yusuf Yazıcı ilk 11'de


Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı.

Milli futbolcu, Ümraniyespor maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Tedavisi süreci tamamlanan ve bordo-mavili takımın son antrenmanına da katılan Yusuf, teknik direktör Ünal Karaman tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Öte yandan, Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda bulunmadı.


- Trabzonspor'a taraftarından tam destek


Trabzonspor'u, Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı maçta taraftarları yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili taraftarlar, İstanbul'daki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda misafir izleyiciler için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.


- Kasımpaşa'da 2 eksik


Kasımpaşa'da 2 futbolcu, kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında kadroda yer almadı.

Lacivert-beyazlı takımın ligin 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenildiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Strahil Popov ile aynı müsabakada bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Fode Koita, karşılaşmada görev yapamadı.


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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:09
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