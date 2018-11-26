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Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den şampiyonluk sözleri!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 02:45
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den şampiyonluk sözleri!

Süper Lig 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek ligde 2. sıraya yükseldi. Maçın ardından Mustafa Denizli basın toplantısında şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Hedeflediğimiz yer başka''

Mustafa Denizli, hedeflerinin maç başına 2 puan olduğunu vurgulayarak, bu hedefi sezon sonunda gerçekleştirmek istediklerini anlatarak, "Hedeflediğimiz yer başka, bu haftalar için düşündüğümüz yer başka. Mücadelede sonuç olarak Kasımpaşa bu ülkeyi Avrupa kupalarında temsil etmek görevini kafasın koydu. Önümüzdeki haftalar bunu daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Neticede futbolda her türlü sonuç var. Düşündüğümüz yer bu maç başına iki puan civarında. Türkiye'de sezonu böyle bitirdiğinizde geniş hedefinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun biraz üzeri de üstünüzde takım bulunmaması demektir. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu ortalamayı tuttururuz" değerlendirmesini yaptı.

“Telaffuz edilen şeyler düşünülen şeylerdir. Harika bir hedef şampiyonluk. Allah bana inşallah değişik takımlarda onu yaşatır. Kasımpaşa bugün futbolla bu hedefin takımı olduğunu ortaya koyuyor. Bu bizim için artı puan. Hedeflerde hep daha iyisi vardır. Camianın yaşamadığını yaşatırsak öncelikli görevimizi yerine getirmiş oluruz.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 02:45
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