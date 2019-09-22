0553 313 94 23

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Önemli bir geri dönüşe imza attık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 3-0 galip geldikleri Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

22 Eylül 2019 Pazar 12:38
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Önemli bir geri dönüşe imza attık

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özdeş, Antalyspor karşısında talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Maçın önemli hikayesi var. İlk dakikalarda Ricardo darbe sonucu oyundan çıktı. Uzun aradan sonra kadroya aldığımız Pavelka’yı kendi mevkii dışında oynattık. Popov, sakatlandı ve bu durumda ne rakip ne de biz etkili olabildik. Her şey bizim açımızdan tersti" şeklinde konuştu.

"Önemli bir geri dönüşe imza attık”

Deneyimli çalıştırıcı, ikinci golü bulduktan sonra oyun sistemlerinin tamamen oturduğunu belirterek, “Devre arasında bütün oyuncularımın ben bu pozisyonda oynarım demesi beni mutlu etti. Her biri konuştuğumuz oyun planını tamamında uyguladılar. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 2. golden sonra enerjimiz tamamen oturdu. Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda oynadığımız oyunlar galibiyeti işaret ediyordu. Kazanmak önemliydi” değerlendirmesini yaptı.

Özdeş, müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma, Veysel ve Popov’un maç sonunda kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:38
  1. Kasımpaşa
  2. Kemal Özdeş
  3. Antalyaspor
  4. Süper Lig
  5. Teknik direktör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan ABD'de!
    1. Başkan Erdoğan ABD'de!
    2. Nasıl olur demeyin! 9 ay, 2 bin dolar,..
    3. Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin attığı..
    4. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal..
    5. Arseven'den dikkat çeken soru: "Eskisi..
    6. Yeni Çorumspor'dan altın değerinde 3..
    7. Bir orman yangını daha!
    8. Elazığ'da trafik kazası! 6 yaralı
    9. Öcalan teröristti de, Demirtaş değil..
    10. Şok eden görüntü! Polis saya saya..
    11. Adana Demirspor, Bursaspor'u 4 golle..
    12. Fenerbahçe'de şok sakatlık! Derbide..
    13. 49 yıl sonra bir ilk! 12 bin yaşındaki..
    14. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    15. Sinan Engin: Fenerbahçe'nin şampiyon..
    16. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
    17. Karamollaoğlu "Maymuncuk" demişti.....
    18. Polis Akademisi: 2 bin 500 komiser..
    19. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    20. Adana'da firari hükümlü yakalandı!
    21. Mısır’daki protestoları değerlendiren..
    22. Engelli vatandaşlardan CHP Genel..
    23. Yeni görüntüler ortaya çıktı!..
    24. Huzur mu bulmak istiyorsunuz?
    25. Allah için sevmek
    26. İstanbul, Atatürk Havalimanı'nı geride..
    27. İzmir’de toplanıyorlar! Lut Kavmi'nin..
    28. Cemil Meriç’ten TV’ye farklı bir bakış
    29. Suret-i haktan atış! Fitneci Soner'in..
    30. Şanlı Osmanlı tarihini neden görmezden..
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı