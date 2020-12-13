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Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:25:39 -
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Çapa'ya geçmiş olsun mesajına da yer verilen açıklamada, deneyimli teknik adamın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı ifade edildi.

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