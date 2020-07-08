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Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:16:28 -
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakaların 6'sını kazanan ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, hanesine 20 puan yazdırdı. Süper Lig'de kritik haftalar öncesi topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan İstanbul temsilcisi, 31. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.

Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija ile kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

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