Kasımpaşa, salonda çalıştı

Kasımpaşa, salonda çalıştı18 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda ısınma ve germe hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmaların ardından tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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