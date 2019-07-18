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Kasımpaşa, salonda çalıştı

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
Kasımpaşa, salonda çalıştı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda ısınma ve germe hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmaların ardından tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
  1. antrenman
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  4. SÜPER LİG

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