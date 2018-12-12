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Kasımpaşa, Mustafa Denizli'nin sözleşmesini uzattı

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:39
Kasımpaşa, Mustafa Denizli'nin sözleşmesini uzattı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli'nin sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Tecrübeli teknik adam, ligde takımıyla 8 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:39
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  3. Mustafa Denizli
  4. Spor Toto Süper Lig

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